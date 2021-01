Smog: valori sopra limiti, misure in tutta la Lombarda

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Da domani, visto che in tutta la Lombardia sono stati superati i limiti di 50 µg/mü di Pm10, scattano i divieti antismog di primo livello nei Comuni con più di 30mila abitanti e in quelli più piccoli che hanno aderito su base volontaria.

Stop quindi ai diesel fino ad euro 4 dalle 8.30 alle 18.30, divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle, e il limite delle temperature all'interno degli edifici a 19°C (con tolleranza di 2°C).

"In generale - sottolineano però dalla Regione - si osserva una situazione meno critica rispetto al 2020, quando al 20 gennaio i giorni di superamento sono stati: 18 a Milano, 16 a Cremona e Pavia, 2 a Lecco. Nel 2021, dall'inizio dell'anno, i giorni di superamento sono 6 a Milano e 9 a Cremona e Pavia, 3 a Lecco". (ANSA).