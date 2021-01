COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Con 38.593 tamponi effettuati, sono 1.876 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in crescita al 4,8% (ieri 3.8%). Sono in crescita sia i ricoveri in terapia intensiva (+3) che negli altri reparti (+31). I decessi sono 66. Rallenta intanto la programmazione relativa ai vaccini. I ritardi nelle consegne di Pfizer sposteranno la fine della prima fase dal 28 febbraio all'11 marzo. E' prevista per settimana prossima la consegna delle prime 11.000 dosi del vaccino di Moderna che saranno distribuite nelle strutture più penalizzate dalla mancata distribuzione di Pfizer. Lo ha spiegato il coordinatore della campagna vaccinale anti covid in Lombardia, Giacomo Lucchini. Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di ieri, sono state effettuate 12.061 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi a 200.124 somministrazioni dall'inizio della campagna, raggiungendo il 78,7% delle dosi finora disponibili.

Si è conosciuto oggi il contenuto del ricorso presentato da Regione Lombardia contro la 'zona rossa'. "Per quanto non sia certamente intenzione dell'amministrazione regionale sottrarre il proprio territorio alle più idonee misure di prevenzione e contenimento del contagio, quelle - illegittimamente - disposte con l'Ordinanza impugnata costituiscono un vulnus gravissimo (ed ingiustificato) al tessuto economico, sociale e produttivo della Regione". La Regione chiede di annullare l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza del 14 gennaio con cui la Regione è stata inserita in zona rossa. L'udienza sul ricorso è fissata per domani al Tar del Lazio.

Sempre più caldo il fronte economico e sociale. Domani i ristoratori milanesi scenderanno in piazza in due diverse manifestazioni per chiedere di riaprire e di avere ristori che permettano di sopravvivere. E dopo le numerose proteste dei giorni scorsi, anche il liceo ginnasio Giovanni Berchet di Milano è stato occupato. I ragazzi hanno scioperato, sospendendo la Didattica a distanza. (ANSA).