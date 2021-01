Scuola: presidio contro dad davanti a media Milano

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Cominciano anche alle scuole medie in Lombardia le proteste per la didattica a distanza, che, da ieri quando la regione entrata in zona rossa, riguarda anche la seconda e terza media.

Questa mattina il comitato 'A scuola' (che aveva vinto il ricorso contro l'ordinanza sulla dad della Lombardia) ha organizzato un presidio davanti alla Locatelli-Oriani di Milano, appendendo scritte come 'La scuola non ha colore'.

"A scuola è qui a dare il suo appoggio alla nuova onda di proteste che a questo punto inizia a interessare anche le scuole medie" spiega il comitato sulla propria pagina Facebook. (ANSA).