La dolce malinconia di Han Kj›benhavn

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Sweet Melancholia è il titolo della collezione Autunno/Inverno '21 del brand danese Han Kj›benhavn, presentata alla Milano Digital Fashion Week con un poetico video ispirato a un racconto di Andersen, 'The rose elf'.

Il tutto - racconta il designer Jannik Wikkels› Davidsen - "è ispirato al mio stato d'animo durante la creazione di questa collezione. È il 'punto debole' mentale, dove l'oscurità prende il sopravvento, ma dove si raggiunge una sorta di lucidità, il punto dove l'oscurità sembra progressiva. È un luogo creativo molto potente dove trovarsi".

La collezione, per lui e per lei, mescola forme drammatiche e dettagli metallici, capi ricamati e abiti dai volumi importanti.

(ANSA).