Il brand giapponese Jieda alla Milano digital week

MILANO, 19 GEN - Un uomo a cavallo, su una spiaggia deserta: è 'A man and a horse', il video con cui il brand giapponese Jieda si unisce alla passerella digitale di Milano per presentare la sua collezione per il prossimo inverno.

Ispirata all'opera del fotografo e pittore americano della metà degli anni '70 Richard Prince e ai suoi scatti sul rodeo, la collezione è una celebrazione del cowboy e presenta una collaborazione con il marchio americano workwear Dickies.

