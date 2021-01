COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Con 24.129 tamponi effettuati è di 930 il numero di nuovi positivi al Covid in Lombardia, con una percentuale che scende al 3,8%. Sono 57 i decessi. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-24), mentre aumentano negli altri reparti (+66). Intanto nelle strutture sanitarie, nella giornata di ieri, sono state effettuate 3.163 vaccinazioni anti Covid, contro le oltre 9mila del giorno prima. La ragione, spiegano dalla Regione, è dovuta alla consegna solo "parziale" da parte di Pfizer delle 70mila dosi previste. Ieri, infatti ne sono state consegnate solo 18.000, le altre 52.000 dovrebbero arrivare domani.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo in Consiglio Regionale, ha confermato oggi la presentazione del ricorso al Tribunale amministrativo contro l'assegnazione della zona rossa alla Regione Lombardia, definita "fortemente, e ingiustamente, penalizzante per la nostra regione". "Abbiamo chiesto - ha spiegato il governatore - al ministro di rivedere i parametri che regolano questa decisione, così impattante sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese". Intanto la neo vicepresidente e assessora al Welfare, Letizia Moratti, ha chiarito la dichiarazione di ieri sulla distribuzione dei vaccini: "Non ho mai pensato - ha detto - di declinare vaccini e reddito". "Il Pil è un indicatore economico-finanziario che attesta l'attività in una Regione, che, questo sì, ho detto, è il motore dell'Italia. In questo senso questa Regione ha la necessità di essere tenuta in considerazione, non parlo di piano vaccini ma di zona rossa".

Continuano le proteste dei ragazzi. Un gruppo di studenti dei licei Volta e Carducci di Milano e di genitori e insegnanti del Comitato a Scuola, hanno manifestato oggi di fronte al Pirellone. Sempre a Milano, occupato oggi anche l'istituto Cremona-Zappa. (ANSA).