Moda: Brett Johnson, eleganza rilassata per lavorare da casa

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Il desiderio di creare un equilibrio tra un'eleganza sofisticata e un comfort domestico più casual e rilassato è l'ispirazione alla base della collezione uomo per il prossimo inverno di Brett Johnson, designer americano che ha scelto Milano come centro nevralgico della sua attività.

La necessità di lavorare da casa e di dover riorganizzare tutte le proprie abitudini quotidiane si traduce nella ricerca di un lusso sobrio e disinvolto, a partire dalla scelta dei materiali, come cashmere micron 12,5, cashmere suede, pelle di vitello effetto grain, seta waterproof, cotone sea island scelti per capi essenziali quali la classica field jacket, il parka, la giacca college, il gilet, le felpe con cappuccio, soprabiti e la maglieria. (ANSA).