Sci alpinisti morti in Ossola, le vittime sono lombarde

(ANSA) - VARESE, 17 GEN - Sono stati trovati morti i due sci alpinisti dispersi a Devero, in alta Ossola (VCO), nella conca alpina a 1.600 metri. I corpi, di un uomo e una donna, entrambi lombardi, sono stati ritrovati a circa 2.200 metri di quota, nella zona sopra l'alpe di Crampiolo. Di loro si erano perse le tracce ieri: avrebbero dovuto pernottare in una baita ma questa mattina non sono stati visti ed è stato dato l'allarme.

Le vittime sono Erica Mosca (52 anni) e Lorenzo Landenna (51), lei farmacista di Samarate (Varese), lui professionista milanese.

Mosca, che da anni gestiva la farmacia di famiglia nel suo paese del varesotto, lo scorso anno era stata protagonista di una rapina durante la quale era riuscita a mettere in fuga il malvivente che l'aveva minacciata, arrivando a rincorrerlo per strada. "La città è in lutto, abbiamo perso una persona speciale, sempre pronta ad aiutare tutti, un punto di riferimento per il volontariato e la comunità", ha dichiarato il sindaco di Samarate Enrico Puricelli.

"Andare in municipio e vedere la farmacia chiusa sarà un dolore ancora più grande. L'unica amara consolazione è che sia morta facendo la cosa che amava di più", ha aggiunto. (ANSA).