Conte, serviva partita perfetta e l'abbiamo fatta

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - "Per vincere contro una squadra come la Juve devi sfiorare la perfezione. Stasera abbiamo fatto un'ottima partita, bravi i ragazzi a mettere in campo quello che avevamo preparato". Il tecnico dell'Inter Antonio Conte commenta così, a Sky, la vittoria contro la Juventus. "Sono contento per loro perché queste sono partite che ti danno autostima e che ti fanno capire che la strada è giusta, una strada che sta dando frutti importanti. Ho visto un'Inter credibile, ed è la più grande soddisfazione dopo un anno e mezzo di lavoro". (ANSA).