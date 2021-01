Spyder, un futuro a colori dopo la pandemia

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Un salto nel futuro immaginando un mondo in ripresa dalla pandemia, in cui a dominare saranno sgargianti tinte fluo e linee geometriche: è la sfilata digitale con cui il marchio di abbigliamento tecnico Spyder presenta a Milano la sua collezione per il prossimo inverno.

Un nuovo inizio dove l'abbigliamento tecnico è acceso da inserti al neon e declinato in una palette elettrica di colori che vanno dal verde all'arancione, dal lime al blu cristallo. A rappresentare l'oggi, invece, geometrie e stratificazioni che incarnano la dimensione digitale del vivere ai tempi della pandemia. (ANSA).