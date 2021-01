Meteo: a Milano nel 2020 il febbraio più caldo di sempre

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Con una temperatura media di 15.9 gradi il 2020 a Milano è stato un anno più caldo della norma. E' il dato rilevato dalla Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, che spiega che la media tra il 1981 e il 2010 era di 14.3 gradi. E' soprattutto febbraio a spiccare: con la sua media di ben 10 °C è risultato infatti il più caldo dal 1897 a oggi. Anche gennaio è stato particolarmente caldo con una temperatura media di 6.3 °C. Nel corso dell'estate sono state tre le ondate di calore, per un totale di 12 giorni: dal 28 luglio al primo agosto, dall'8 al 12 agosto e il 21 e 22 dello stesso mese. Durante il primo di questi episodi sono state registrate sia la temperatura massima assoluta dell'anno, 37.3 gradi il primo agosto, sia la minima più elevata (26.4 °C il giorno precedente). La minima assoluta, -0.9 °C, si è verificata il 31 dicembre. I giorni di gelo, nei quali cioè la temperatura minima è stata inferiore allo zero, sono stati in tutto sei (tre a gennaio e tre a dicembre). La temperatura massima più bassa dell'anno sono stati i 2 °C del 28 dicembre.

Nel corso dell'anno l'andamento pluviometrico è stato incostante: si sono infatti alternati mesi avari di precipitazioni (in particolare febbraio, aprile e novembre) e altri molto più piovosi della norma, tra i quali giugno, luglio e soprattutto maggio. Questo è stato il mese più piovoso con 173.3 mm cumulati, dei quali più di 90 sono caduti tra la sera del 14 e le prime ore del mattino del 15: un vero e proprio nubifragio, che ha creato non pochi disagi alla città. In totale a Milano Centro sono stati 69 i giorni di pioggia.

Milano Centro si conferma la zona più calda, mentre la più fredda è quella di San Siro. Il picco massimo più elevato dell'anno, 37.6 °C il primo agosto, è stato tuttavia rilevato in Bovisa, mentre il record di minima più alta spetta alla centralina di Milano Bocconi, con i 26.6 °C del 30 e 31 luglio.

(ANSA).