Vaccini:Monti,senza dosi Lombardia ferma

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - La Lombardia, con una media di 13mila iniezioni al giorno, ha già superato quota 100mila vaccinazioni anticovid e senza l'arrivo di nuovi dosi dal governo, domenica la macchina sarà costretta a fermarsi. È questa la denuncia del presidente della Commissione Sanità al Pirellone, Emanuele Monti, a margine dell'audizione del responsabile del piano vaccinale della Lombardia, Giacomo Lucchini.

"È assurdo - ha spiegato Monti -. Con il ritmo attuale, se non verranno consegnate altre dosi da parte della struttura commissariale del governo, nella giornata di domenica la macchina sarà costretta a fermarsi. È bizzarro che il Governo si sottragga per l'ennesima volta alle proprie responsabilità e non invii le dosi sufficienti per far continuare la campagna vaccinale, specie nei territori più colpiti dalla pandemia".

Monti ha inoltre definito "scandalosa" l'indicazione del commissario Arcuri di creare una scorta con il 30% delle dosi finora inviate, provvedimento che celerebbe l'incapacità nella gestione degli approvvigionamenti da parte del governo. (ANSA).