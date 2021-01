Covid:salta inaugurazione a. accademico Pavia con Mattarella

(ANSA) - PAVIA, 13 GEN - E'stata rinviata a data da destinarsi la visita a Pavia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che giovedì 4 febbraio sarebbe dovuto intervenire in Università alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico in occasione dei 660 anni di fondazione dell'Ateneo. Uno spostamento reso necessaria dall'attuale situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19.

"A causa del perdurare dell'epidemia e delle conseguenti restrizioni di carattere sanitario, è rinviata l'inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021 - è sottolineato in un comunicato dell'Università di Pavia -. In accordo con la Presidenza della Repubblica, la cerimonia è spostata in una data da definirsi nella prossima primavera". (ANSA).