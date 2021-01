Terna: consumi Lombardia +1%, indice industria Imcei +21%

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Balzo dei consumi di energia elettrica dell'industria in Lombardia. Secondo i dati forniti da Terna, a fronte di consumi generali in crescita dell'1% a 5,5 miliardi di Kwh a livello regionale, l'industria è cresciuta a livello nazionale dell'11,4% e in Lombardia del 21% (indice Imcei, relativo alle attività maggiormente energivore).

A trainare i consumi sono stati i settori della chimica, dell'industria cartaria, dei materiali da costruzione, della ceramica, della meccanica, dei mezzi di trasporto e della siderurgia. Al contrario, hanno registrato variazioni negative i comparti del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature.

(ANSA).