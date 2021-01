Libero: Ciocca, inammissibile censura Twitter

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - La decisione di Twitter di sospendere l'account del quotidiano Libero è "una decisione gravissima che limita la libera espressione di un organo di informazione italiano". Lo afferma l'europarlamentare pavese della Lega, Angelo Ciocca, che invita tutti "come segno di protesta ad acquistare oggi una copia del quotidiano" e a segnalare a Twitter quanto accaduto.

"È inammissibile che un social network, in quanto spazio democratico, possa essere soggetto a forme di censura - sottolinea l'esponente politico -. Il fatto che un'azienda privata possa decidere se limitare o chiudere a piacere un profilo ci deve far riflettere. Non possiamo lasciare che siano i colossi del Web a stabilire cosa si può o cosa non si può dire nel dibattito democratico".

"È altrettanto chiaro - conclude Ciocca - che questo tipo di censura spinga i cittadini che vogliono esprimere liberamente le loro idee alla costruzione di piattaforme alternative senza bavaglio. La censura non è mai la soluzione, viva la stampa libera e la democrazia". (ANSA).