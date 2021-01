COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Sia pur in una situazione pandemica seria una notizia positiva in Lombardia: con 15.964 tamponi effettuati, sono 1.146 i nuovi casi con il tasso di positività in calo al 7,1% (ieri 10,7%). Aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva (+4, 466) che negli altri reparti (+119, 3.641). I decessi sono 54, per un totale complessivo di 25.903 morti dall'inizio del covid. I guariti/dimessi sono 1.184. Per quanto riguarda le province, sono 355 i nuovi casi nella Città metropolitana di Milano, di cui 135 a Milano città, 154 a Mantova, 144 a Varese, 135 a Brescia, 95 a Pavia.

Sono state oltre 14mila, più precisamente 14.717, le vaccinazioni anticovid eseguite ieri nelle strutture sanitarie.

La Regione sottolinea che dunque dall'inizio della campagna, sono 86.260 le dosi somministrate. C'è una novità dal punto di vista giuridico: un vademecum con tanto di casistica per "dare agli operatori sanitari" l' indicazione pratica delle regole di comportamento da seguire" per le vaccinazioni anti-Covid, quando si hanno di fronte persone non capaci di esprimere il consenso.

Lo ha predisposto l'ottava sezione civile del Tribunale di Milano.

Sul fronte della scuola circa 50 studenti hanno occupato questa mattina il liceo classico Manzoni di Milano per protestare contro la mancata riapertura degli istituti e contro la didattica a distanza. I ragazzi sono entrati nell'istituto o alle 10, approfittando delle porte aperte per i docenti per il cambio dell'ora, con zaini, tende e sacchi a pelo. Poi si sono diretti nel cortile principale dell'edificio, dove si sono sistemati mantenendo le distanze. Curiosità riguardo l'ambiente.

Nonostante il lungo periodo di lockdown, l'aria della Lombardia non è migliorata. A confermarlo è la consueta rilevazione della qualità dell'aria svolta dall'Arpa. (ANSA).