Genovese: presunta vittima sentita in Procura a Milano

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Una delle ragazze che hanno denunciato di aver subito abusi dall'imprenditore del web Alberto Genovese, finito in carcere il 6 novembre per aver drogato e poi stuprato una 18enne ad un festino, viene sentita in queste ore in Procura a Milano.

La giovane, che ha denunciato presunte violenze subite in un festino di Genovese e assistita nella denuncia dal legale Ivano Chiesa (che assiste anche un'altra ragazza), si trova nell'ufficio dell'aggiunto Letizia Mannella e all'audizione stanno partecipando anche investigatori della Squadra Mobile e il pm Paolo Filippini, che coordina le indagini assieme al pm Rosaria Stagnaro.

In totale, al momento, oltre alla 18enne che, stando alle indagini, fu violentata per ore il 10 ottobre, altre 5 giovani hanno parlato di cessioni di droga e presunti abusi subiti alle feste dell'imprenditore tra Milano, Ibiza e la Grecia. (ANSA).