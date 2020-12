Natale: anziani isolati, Arcivescovo Milano visita due Rsa

(ANSA) - MILANO, 25 DIC - L'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha visitato oggi, su invito della Comunità di Sant'Egidio, le Rsa comunali 'Virgilio Ferrari' e 'Casa Coniugi' nel quartiere milanese di Corvetto, dove al momento risiedono circa 300 anziani e dove Sant’Egidio è presente con i suoi volontari dagli anni ’90.

Nei mesi scorsi i due istituti per anziani sono stati duramente colpiti dalla pandemia di Covid19 e, come tutte le RSA da marzo, hanno subito le restrizioni alle visite. Dapprima, l’Arcivescovo ha sostato davanti all’ingresso dell’istituto (in via Panigarola 14) dove ha incontrato i Giovani per la Pace della Comunità di Sant’Egidio che hanno preparato i regali per gli anziani. All’interno delle due strutture, poi, ha incontrato il personale e rivolto un messaggio di saluto a tutti gli anziani tramite interfono.

“Un segno molto importante per la nostra città, nel giorno di Natale, in cui ogni famiglia si riunisce, che dice la vicinanza della Chiesa a tutti gli anziani e rompe il muro di separazione e di isolamento in cui molti anziani trascorreranno questo giorno, lontani dalle loro famiglie e dai loro cari”, afferma la Comunità di Sant’Egidio. “Molti anziani in Italia sono morti non solo per gli effetti della malattia ma anche per lo sconforto che ha preso la loro vita a causa del rarefarsi delle relazioni e degli affetti. Occorre urgentemente portare un messaggio di speranza, che il mondo fuori e la comunità cristiana si ricorda degli anziani e sente le loro ferite come proprie. Concretamente dobbiamo moltiplicare tutti gli sforzi per rendere al più presto effettiva la circolare del Ministero della Salute che permette gli ingressi dei familiari e dei volontari nelle Rsa, garantendo nel contempo la sicurezza dei residenti”.

La consegna dei regali agli anziani dell’istituto da parte dei Giovani per la Pace è una delle numerose iniziative organizzate da Sant’Egidio in occasione del Natale: a Milano sono state raggiunte 2.000 persone (senza dimora, anziani, bambini delle Scuole della Pace, rifugiati, studenti della Scuola di lingua e cultura italiana, rom e famiglie impoverite dalla pandemia), grazie a 300 milanesi che hanno trascorso il Natale mettendosi a disposizione nella preparazione dei pacchi alimentari e dei regali, nella consegna dei doni e del cibo per i senza dimora. A livello mondiale, le iniziative di Sant’Egidio per il Natale hanno raggiunto oltre 240 mila persone in 77 Paesi del mondo, 60 mila in Italia. (ANSA).