Scala: Domingo, prima speriamo unica

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - "Sarà una prima unica, speriamo sia unica e che questa pandemia finisca" così ha detto Placido Domingo che ha registrato un'aria dell'Andrea Chenier per lo spettacolo scaligero '...a riveder le stelle'.

"Il pubblico - ha aggiunto - vuole essere qui e noi lo vogliamo. Comunque questa prima sarà ricordata''.

"E' stato emozionante vedere che il mondo della lirica ha voluto darci una mano, alla Scala e all'Italia", ha detto invece il sovrintendente del teatro Dominique Meyer prima della trasmissione di '...a riveder le stelle' spettacolo in diretta su Rai1 organizzato per la prima del 7 dicembre a cui hanno partecipato 24 fra i maggiori cantanti a livello mondiale.

"Tutti in teatro - ha aggiunto - hanno dato quello che potevano dare". (ANSA).