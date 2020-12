Ibra: "Preferisco vincere al Milan che in altri club"

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "A Milanello mi sento sempre a casa.

Arrivai qui 10 anni fa e mi ricordo di aver battuto subito un record nella pressa senza riscaldamento. Una settimana prima avevo giocato nel Barcellona contro il Milan, una settimana dopo ero qua. Galliani venne a casa mia e mi disse che non se ne sarebbe andato finché non firmavo. Non ho digerito il fatto di lasciare il Barcellona, ma ho fatto l'uomo quella volta". Così Zlatan Ibrahikmovic, parlando a Sky Sport.

"Quando sei giovane - ha aggiunto - sei rock and roll, oggi però penso di più e valuto le cose attentamente. In allenamento vinco quasi sempre le partitelle, diciamo il 95%. Questa nuova sfida al Milan mi piace e mi dà adrenalina, tutti dicevano che questa squadra non poteva vincere e, invece, con il lavoro, arrivano anche le prestazioni. Queste situazioni mi caricano, più che giocare in un top-club. Dieci anni fa non era come adesso. Quando giochi nel Milan ti si chiede tanto, quel che conta è la mentalità vincente. Qui si deve vincere e fare le cose per bene". (ANSA).