Covid: positivo Gosens, calciatore Atalanta in isolamento

(ANSA) - BERGAMO, 05 DIC - All'indomani della ripresa degli allenamenti per Ruslan Malinovskyi, contagiato il 17 novembre nel ritiro della Nazionale ucraina, nell'Atalanta si registra un altro caso di Coronavirus. Si tratta del laterale mancino tedesco Robin Gosens, trovato positivo nel giro di tamponi proprio ieri.

"Si tratta di una positività a bassa carica virale - spiega il club sul suo sito ufficiale -. Il calciatore è stato prontamente isolato nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. Nel pomeriggio il gruppo squadra è stato sottoposto nuovamente ai test molecolari. La società ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".

In isolamento resta anche il russo Aleksey Miranchuk, la cui positività era stata comunicata il 27 novembre scorso. (ANSA).