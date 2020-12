COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, DEC 4 - La giornata di oggi fa segnare un miglioramento sul fronte della pandemia. Sono ancora in calo i ricoveri in Lombardia, sia nei reparti di terapia intensiva (-14, 822 in totale), sia negli altri reparti (-233, 6.792).

Sono più che dimezzati i decessi rispetto a ieri, che passano da 347 a 147 per un totale di 22.773 morti in regione dall'inizio della pandemia. Con 42.276 tamponi effettuati, sono 4.533 i nuovi positivi, con un rapporto al 10,7%, in leggera crescita rispetto a ieri (10.3%). I guariti/dimessi sono 6.015. Per quanto riguarda le province, sono 1.463 i nuovi casi nella Città metropolitana di Milano, di cui 580 a Milano città, 490 a Varese, 461 a Monza e Brianza, 442 a Brescia e 337 a Como.

C'è preoccupazione per il decreto che vieta gli spostamenti a Natale. Il 19 e il 20 dicembre, ovvero l'ultimo week end in cui si può partire prima delle festività natalizie "rischiamo di rivivere quello che successe nella notte fra il 7 e l'8 marzo", osserva il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo alla domanda se teme una nuova 'fuga dal Nord'.

Intanto nell'inchiesta bergamasca sulle morti per Covid entrano la partita Atalanta-Valencia del 19 febbraio a San Siro e quella di eccellenza Albino-Codogno del 9 febbraio. La Procura di Bergamo ha acquisito l'elenco dei tifosi per ricostruire chi era allo stadio, a bordo di quali mezzi sono arrivati e da dove provenivano mettendo a confronto i dati con quanti casi ci sono stati nelle località da cui venivano i tifosi. Questo per valutare l'esistenza di altri focolai oltre a quello dell'ospedale di Alzano Lombardo.

Sulle valutazioni su come si è affrontata la pandemia quando si è sviluppata in Lombardia prende posizione Alberto Zangrillo: "Una valutazione in campo sanitario della giunta lombarda di Fontana? Potevano fare meglio, ma per prendere decisioni ci vogliono mani libere", dice il primario del reparto Anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano. (ANSA).