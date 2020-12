COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - In Lombardia si contano in un solo giorno 347 morti e 32 nuovi ingressi in terapia intensiva. Ma calano i contagi (oggi 3.751) e i ricoverati (-19 in terapia intensiva e -197 negli altri reparti): anche per questo, secondo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la Lombardia dovrebbe "entrare in zona gialla dall'11 dicembre".

Il governatore contesta però la decisione del Governo di impedire lo spostamento fra Comuni a Natale e Capodanno. "Lo ritengo assolutamente inaccettabile perché non tiene conto della realtà lombarda. Sono cose che vanno nella direzione di una segregazione dei nostri cittadini, soprattutto degli anziani che rischiano di dover trascorrere le feste da soli" ha detto Fontana, comunque fiducioso che possa esserci una ripresa economica. "Nonostante si esca da questa pandemia un po' ammaccati - ha detto in mattinata - c'è ancora quello spirito che ha consentito alla Lombardia di diventare grande". Un ragionamento condiviso - a un evento online organizzato dal Sole 24 Ore - dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi, secondo cui "la Lombardia è la regione che negli scenari post pandemia presenta le migliori potenzialità di ripresa". Dello stesso avviso Marco Bonometti, presidente regionale di Confindustria: "L'industria lombarda e i suoi industriali non hanno nessuna intenzione di arrendersi".

Sul fronte giudiziario, la Procura di Bergamo ha convocato per martedì l'epidemiologo Stefano Merler: sarà sentito per capire la reale situazione dei piani pandemici in Italia, che mai sarebbero stati aggiornati dal 2006 ad oggi, come denunciato per primo dallo stesso epidemiologo.

Nell'ambito culturale, infine, a Milano torna la musica dal vivo con tre concerti particolari, gratuiti e aperti al pubblico, che si svolgeranno in un palco mobile che verrà allestito in occasione delle feste di Natale nei giardini di tre grandi ospedali in prima linea nell'emergenza Covid e non solo: il San Paolo, il San Carlo e Niguarda. (ANSA).