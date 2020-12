COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - E' ancora alto il numero dei decessi in Lombardia: oggi se ne registrano 175 in un solo giorno. Ma con 36.077 tamponi effettuati, sono 3.425 i nuovi casi positivi registrati, con una percentuale del 9,4%.

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-21) e negli altri reparti (-120).

Per arginare la crisi economica, conseguenza di quella sanitaria, la Regione Lombardia ha stanziato sempre oggi altri 43,7 milioni a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. Le nuove risorse rientrano nell'ambito del più ampio piano di aiuti economici denominato 'Rilancio Lombardia'.

Intanto è "allarme carceri" per i contagi da Covid perché "tra la popolazione detenuta vi sono ormai quasi 900 persone positive, mentre quasi mille sono i positivi tra gli operatori del settore penitenziario". Lo denuncia la Camera Penale di Milano che annuncia di voler aderire "allo sciopero della fame di Rita Bernardini", presidente di 'Nessuno tocchi Caino'.

Una storia commovente arriva dalla Casa Albergo di Montichiari, rsa che ospita 92 pazienti: un'anziana è morta d'infarto dopo aver rivisto la figlia, seppure solo con una videochiamata. Per questo, la rsa ha deciso di realizzare prima di Natale una 'tenda degli abbracci', una struttura con pareti in plastica rigida e al centro un velo morbido dotato di maniche. In questo modo ospiti e parenti si possono incontrare, e toccare, in piena sicurezza.

Il covid non ferma scuola e cultura. Davanti al liceo Severi di Milano si è riunito un presidio dei collettivi studenteschi aderenti al comitato 'Priorità alla scuola'. Un professore ha tenuto in presenza una lezione di didattica a distanza sotto la neve. Sempre a Milano, i dipendenti del Comune sono diventati 'rider della cultura' per consegnare i libri a casa dei cittadini che li hanno chiesti in prestito dalle biblioteche ma che non possono uscire per ritirali. Infine, sul fronte sportivo, Stefano Pioli è guarito dal Coronavirus ed è tornato a guidare il Milan sul campo. (ANSA).