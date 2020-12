Natale: a Consiglio Lombardia presepe e albero acceso

(ANSA) - MILANO, DEC 1 - C'è stata una anteprima natalizia oggi a Palazzo Pirelli, la sede del Consiglio regionale, dove durante la pausa dei lavori consiliare è stato acceso l'albero di Natale ed è avvenuta la benedizione del presepe "L'adorazione dei Pastori" proveniente dal Museo Del Presepio di Dalmine, in provincia di Bergamo.

"È un Natale particolare rispetto agli anni passati, ancor più sentito perché arriva dopo questi mesi fortemente segnati dalla pandemia, che per certi versi ci fa percepire e apprezzare ancora di più lo spirito natalizio. Il regalo più bello che troveremo sotto l'albero - ha osservato il presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi - è la prospettiva del vaccino anti Covid".

Il presepe allestito con le figure di Francesco Narracci, uno dei più importanti figurinai pugliesi.

All'accensione dell'Albero di Natale e alla benedizione hanno partecipato l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e numerosi Consiglieri regionali. Oltre al Presidente Fermi sono intervenuti Barbara Crivellari Conservatore del Museo del Presepio di Dalmine e Alessandro Fede Pellone Presidente di ERSAF.

'L'adorazione dei Pastori' resterà a Palazzo Pirelli per le festività natalizie per poi rientrare al Museo Del Presepio di Dalmine che raccoglie, conserva e valorizza una collezione unica al mondo sul tema della natività.

Dopo la benedizione del presepe, impartita dal Responsabile dei Rapporti Istituzionali e del Sociale della Diocesi di Milano don Walter Magnoni, il Presidente Fermi ha acceso le luci dell'Albero Natale nel foyer di Palazzo Pirelli. Albero autoctono delle foreste lombarde donato da ERSAF che verrà ripiantato in un vivaio. (ANSA).