Moda, il messaggio di Armani 'io ci sono per Milano'

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - "Io ci sono per Milano, con i milanesi, con sentimento". Firmato Giorgio Armani. E' il messaggio che lo stilista ha scelto di rivolgere ai suoi concittadini in occasione del Natale.

Una breve lettera alla città, per incoraggiarla in questi mesi difficili, che è diventata una pagina sulle edizioni locali di alcuni quotidiani, ma anche un cartellone posizionato nella centralissima via Broletto, da sempre luogo deputato alle campagne pubblicitarie della maison, e in varie pensiline dei mezzi in giro per la città. (ANSA).