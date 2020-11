Zhang, in Conte qualità per riportare Inter al top

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "In Conte abbiamo indentificato le qualità professionali e umane per creare una mentalità vincente". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Steven Zhang, nel suo discorso durante l'assemblea dei soci nerazzurri.

"All'inizio dell'anno scorso ci eravamo posti l'obiettivo di mettere solide basi per costruire una nuova era che in maniera graduale deve riportare l'Inter alla vittoria - ha aggiunto -.

In Conte abbiamo identificato tutte le qualità professionali ed umane per compiere questa missione. Antonio è salito alla guida dell'Inter e da subito ne è diventato un vero leader", ha concluso Zhang. (ANSA).