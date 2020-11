Rinviato a ottobre 2021 il tour di Ghost il musical

(ANSA) - ROMA, NOV 27 - Posticipato a ottobre 2021 il tour nazionale di "Ghost il musical". Ad annunciarlo la società produttrice dello spettacolo Show Bees, "in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del Covid-19 e della conseguente incertezza normativa in merito alla regolare apertura dei luoghi di spettacolo".

Tratto dal film cult del 1990 diretto da Jerry Zucker e interpretato da Patrick Swayze e Demi Moore e premiato con due Oscar, alla sceneggiatura e a Whoopi Goldberg Miglior attrice non protagonista, il musical doveva essere in tournée in Italia già da novembre.

Rinviato a ottobre 2021, "tornerà così a teatro - si legge in una nota della produzione - mantenendo quella stessa magia e quella stessa energia che hanno letteralmente conquistato il pubblico durante il tour di debutto della scorsa stagione, quando era andato in scena all'EuropAuditorium di Bologna, al Sistina di Roma e al Teatro degli Arcimboldi di Milano, dove purtroppo aveva dovuto interrompere le proprie repliche a causa dell'emergenza Covid".

E proprio dagli Arcimboldi ripartirà il Ghost il musical tour 2021, per proseguire poi la tournée in tutta Italia fino a febbraio 2022.

Le nuove date in definizione saranno comunicate non appena possibile sui website ghostilmusical.it e ticketone.it e sui canali facebook e instagram del musical.

I biglietti acquistati per le date sospese restano validi per le nuove date, alle stesse modalità di funzione. (ANSA).