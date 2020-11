A Linate 50 kg di droga nella corrispondenza di un anno

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Milano 3 e i militari del Gruppo della Guardia di Finanza dell'Aeroporto di Linate hanno sequestrato durante un anno di controlli una grande quantità di droga di vario tipo nascosta nella corrispondenza postale, proveniente soprattutto dall'Olanda e destinata a consumatori residenti un po' in tutt'Italia.

Sono stati infatti sequestrati 50 chilogrammi di sostanze stupefacenti nascoste dentro biglietti di auguri, incollate alle cartoline, racchiuse tra le pagine dei libri, perfino nelle confezioni di cerotti.

Erano in particolare a bordo di un autotreno che ogni giorno arriva dai Paesi Bassi e che ha trasportato in un anno quasi 15 kg di anfetamina e 4 di metanfetamina, allo stato solido e liquido, 2 tra cocaina ed eroina, 15 kg di hashish e marijuana, oltre 10.000 francobolli di LSD e 10 kg di funghi allucinogeni, fino ai 600 grammi di GHB, la droga liquida comunemente detta "dello stupro". Gli stupefacenti, probabilmente ordinati via web, arrivavano ogni giorno in buste senza mittente, mischiate a migliaia di lettere di corrispondenza in attesa di smistamento presso il centro postale di Linate. (ANSA).