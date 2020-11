Calano ricoveri, ospedale Sesto San Giovanni Covid-free

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Con la riorganizzazione decisa dall'Asst Nord Milano, grazie anche al calo di ricoveri, è stato liberato da pazienti covid l'ospedale di Sesto San Giovanni. Nei giorni scorsi i pazienti positivi ricoverati nella Medicina dell'Ospedale di Sesto San Giovanni sono stati trasferiti al Bassini di Cinisello Balsamo e viceversa, dopo le attività di sanificazione, i pazienti Covid negativi del Bassini sono stati trasferiti a Sesto.

Come si legge in una nota di Asst Nord MIlano, con l'attivazione di un Centro Diagnostico Territoriale Covid a Cologno Monzese, il monitoraggio dei cittadini positivi dei sei comuni di riferimento (Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni) da parte del Centro Servizi e l'attivazione ed il potenziamento dei punti tampone pedonali e drive in sul territorio (Sesto San Giovanni, Bresso, Cologno Monzese, Bassini) insieme a una generalizzata riduzione dei casi covid positivi degli ultimi giorni hanno portato ad una minore pressione sui Pronto Soccorsi e ad un minor numero di ricoveri. Grazie alla collaborazione e disponibilità dei colleghi anestesisti e del personale infermieristico, oggi sono stati trasferiti anche i 4 pazienti ricoverati a Sesto in Terapia Intensiva presso l'UTIC del Bassini mantenendo così costanti ma centralizzati i 16 posti letto aziendali di Terapia Intensiva dedicati ai pazienti covid.

In tutto al Bassini sono ricoverati 223 pazienti covid, mentre a Sesto rimangono attivi 6 posti letto "filtro" per i pazienti dubbi in accertamento diagnostico per una maggior flessibilità organizzativa e 30 posti letto di degenza di sorveglianza per i pazienti covid positivi che necessitano di assistenza. (ANSA).