Milan: Bonera "vittoria importante, direzione è giusta"

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Ibrahimovic ha messo il ghiaccio nella parte posteriore della coscia, sembra un problema muscolare ma l'entità non la conosciamo. Non è solito uscire dal campo, vediamo nei prossimi giorni gli esami". Così il tecnico del Milan Daniele Bonera, che sostituiva in panchina Stefano Pioli, dopo il 3-1 a Napoli in merito all'infortunio all'attaccante svedese. "Questa è una vittoria importante, lavoriamo nella direzione giusta, è prematuro parlare di qualcosa che si assegnerà a maggio", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport.

"Siamo consapevoli che siamo là in alto, lavoreremo per restarci il più a lungo possibile ma siamo soltanto all'ottava giornata - ha detto ancora Bonera -. Comunque abbiamo a disposizione una grande rosa, questo cammino parte da lontano, ma ci sono squadre che hanno investito e sono state costruite per vincere il campionato, noi non siamo stati costruiti per vincere subito, il nostro percorso ci permettere di crescere piano piano, può essere un vantaggio ma è prematuro". (ANSA).