Inter: Lukaku, non siamo ancora una grande squadra

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - "Non siamo ancora una grande squadra, non va bene essere così in difficoltà. Abbiamo giocato per 60' veramente male, eravamo in difficoltà, senza cattiveria e senza voglia. Poi dopo ci siamo svegliati e abbiamo vinto, questo è la cosa importante". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro il Torino. "Io leader? Abbiamo tanti giocatori importanti, io sono solo uno dei 25 in questo spogliatoio che vuole aiutare questa squadra a vincere. Ma dobbiamo lavorare di più perché non abbiamo giocato una grande partita - ha proseguito -. I miei gol? Sto crescendo, cerco sempre di migliorare ogni giorno e ogni settimana per essere veramente un giocatore di alto livello, un fuoriclasse. I fuoriclasse però aiutano le squadre a vincere, io lavoro per questo". (ANSA).