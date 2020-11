Milan, Bonera: "Se serve con Pioli ci sentiremo nell'intervallo"

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - In isolamento con il coronavirus, l'allenatore del Milan Stefano Pioli al momento non a previsto un collegamento telefonico costante durante la partita di Napoli, dove in panchina lo sostituirà Daniele Bonera. "Ne abbiamo parlato con il mister, crediamo che possa creare un po' di confusione - ha spiegato Bonera alla vigilia della trasferta -. Abbiamo pensato di fare una riunione pre gara e poi, se ci dovessero essere informazioni importanti che il mister o i collaboratori vedono da casa, faremo un ulteriore check nell'intervallo".

Bonera è il secondo ex calciatore del Milan a esordire da allenatore in pochi giorni dopo Alberico Evani, che ha vinto tre partite al posto del ct Roberto Mancini, anche lui contagiato.

"Non ci ho pensato ma è un bello spunto, interessante, mi accontenterei di vincere la prima... - ha sorriso l'ex difensore - Anche la Nazionale si è trovata in una situazione simile alla nostra, complimenti a Mancini che da lontano è riuscito a mantenere alta la tensione coordinando lo staff". (ANSA).