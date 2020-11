Flash mob di protesta ai Civili Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 20 NOV - Una protesta silenziosa è andata in scena oggi sulla scalinata d'accesso agli Spedali civili di Brescia. Protagonisti sono stati uomini e donne del personale sanitario del principale ospedale bresciano, con camice e mascherina e a distanza di due metri l'uno dall'altro.

"Ieri eravamo eroi ora siamo abbandonati" è stato detto dal gruppo composto da un centinaio di persone.

Un flash mob con i protagonisti che si sono posizionati guardando la porta di ingresso del Civile. "Una protesta per far emergere la gestione interna di queste settimane che non tiene conto del personale impegnato quotidianamente in reparto" è stato spiegato. (ANSA).