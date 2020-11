Esercito: avvicendamento alla guida di Strade sicure Milano

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Avvicendamento alla guida del raggruppamento Strade sicure dell'Esercito di Milano. Dopo cinque mesi di impiego operativo, il 1° Reggimento Trasmissioni di Milano, guidato dal colonnello Pasquale Guarino, cede il comando del Raggruppamento 'Lombardia e Trentino Alto Adige' all'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti 'Folgore' di Legnago (Verona), comandato dal colonnello Gianluca Dello Monaco.

Sotto la guida del 1° Reggimento Trasmissioni di Milano, come si legge in un comunicato, l'operazione Strade sicure ha condotto oltre 32.000 attività di pattuglia, percorrendo quasi 1.400.000 chilometri sul territorio, con oltre 9mila le persone identificate, 80 denunciate, 21 tratte in arresto e 11 poste in stato di fermo, nell'ambito di lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, sequestro di armi e numerosi interventi ordinari in soccorso dei cittadini lungo le strade, le piazze, le stazioni ferroviarie e gli aeroporti lombardi. Si è trattato, sottolinea la nota, di "una intensa attività di pattugliamento, durante la quale quasi 1.000 soldati dell'Esercito italiano hanno operato in concorso alle Forze dell'ordine per garantire la sorveglianza di oltre 80 siti sensibili, tra cui gli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio". (ANSA).