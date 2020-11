Pioli segue allenamenti col drone, il saluto di Ibra

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - In isolamento a casa con il Coronavirus, Stefano Pioli segue gli allenamenti del suo Milan sul suo computer in diretta, osservando le immagini riprese da un drone a Milanello e trasmettendo indicazioni in tempo reale in collegamento su Zoom con uno dei match analisi.

Per il secondo giorno di fila, a dirigere la seduta è stato Daniele Bonera, ex difensore e collaboratore tecnico che domenica a Napoli andrà in panchina, scelto come sostituto dopo che anche il vice allenatore, Giacomo Murelli, è risultato positivo.

Oggi erano al lavoro solo dieci giocatori, in attesa degli altri impegnati con le nazionali. La partitella finale è stata vinta dalla squadra di Zlatan Ibrahimovic, che ha festeggiato esultando in direzione del drone, mandando un saluto a Pioli, come raccontano la foto Milan su Instagram e questo post: "Anche quando non è a Milanello, l'allenatore tiene sempre d'occhio i suoi ragazzi (questa volta con il drone)".

Domani sono attesi i giocatori reduci dagli impegni con le nazionali ed è previsto un nuovo giro di tamponi. (ANSA).