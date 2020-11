Post sessista su Kamala Harris, nei guai prof della Statale

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - "Fuori i sessisti dalla Statale" chiedono gli studenti della lista UniSì - Uniti a Sinistra, dopo che un professore dell'ateneo milanese ha postato su Facebook un'immagine della vicepresidente americana Kamala Harris, dove è sostanzialmente scritto che è arrivata dove è arrivata andando a letto con l'uomo giusto. Un post che gli studenti giudicano "lesivo della dignità delle donne".

"È inaccettabile che un professore universitario, che dovrebbe occuparsi anche della crescita umana degli studenti e le studentesse - scrivono su Facebook i rappresentanti di UniSì - oltre che della formazione culturale di questi ultimi, condivida post di questo genere. Siamo dalla parte delle studentesse, condividendo l'offesa e la frustrazione che stanno subendo".

Secondo gli studenti, "il professore non è nuovo ad episodi spiacevoli e per questo - scrivono - abbiamo chiesto agli organi di prendere provvedimenti seri ed immediati". Il post - che gli studenti hanno inserito nei commenti - è stato cancellato dal Professore, "ma noi non ci gireremo dall'altra parte e pretendiamo - scrivono - provvedimenti". (ANSA).