Covid: tamponi rapidi drive-in nei parcheggi aeroporti

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Da domani nei parcheggi degli aeroporti di Linate e Bergamo sarà possibile fare tamponi rapidi restando in macchina, grazie alla collaborazione tra ParkinGO, network europeo di parcheggi aeroportuali, e The Prevention Suite azienda che si occupa di test checkup e profilazione sanitaria.

Per fare il tampone, che costa 55 euro, bisogna prenotare via web e il risultato, viene spiegato, sarà poi inviato in 15 minuti via mail. Il tampone antigenico è lo stesso utilizzato per le attività di screening dal ministero della Salute e negli aeroporti e secondo l'azienda che lo propone ha il vantaggio di dare un responso rapido mantenendo alta l'affidabilità.

Il servizio ha preso il via sabato scorso presso l'hub mobilità ParkinGO di Milano Malpensa, da domani si attivano le strutture di Bergamo e Linate e da domenica 15 novembre i ParkinGO di Venezia, Torino, Verona, Treviso, Firenze, Pisa, Bologna, Ciampino, Olbia, Cagliari.

"In questa difficile fase internazionale dove il traffico aeroportuale si è praticamente azzerato, abbiamo pensato ad una modalità che permetta di riconvertire temporaneamente le nostre strutture, dando continuità al lavoro e fornendo un servizio utile ai cittadini" ha spiegato Giuliano Rovelli, founder del ParkinGO Group. (ANSA).