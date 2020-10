Covid: anestesisti Lombardia, pronti a stato agitazione

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Anestesisti e rianimatori ospedalieri sono pronti allo stato di agitazione in Lombardia e a livello nazionale. L'Aaaroi-Emac (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica) Lombardia denuncia la mancanza di disponibilità al dialogo dalla Regione Lombardia, che ipotizza la mobilità coatta degli anestesisti rianimatori da mandare all'Ospedale Fiera Milano.

"La Lombardia non è minimamente disponibile a prendere in considerazione le nostre proposte", afferma Cristina Mascheroni, presidente Aaroi-Emac Lombardia, dopo un incontro con i vertici della sanità lombarda. La Regione ha dichiarato "di essere pronta a reclutare gli anestesisti rianimatori anche attraverso ordini di servizio coattivi - continua Mascheroni -. Una simile decisione rappresenterebbe un vero e proprio schiaffo ai medici che hanno dato il massimo nella scorsa primavera, e che non possono pagare il prezzo di una altrui pianificazione tardiva".

nazionale". (ANSA).