Dpcm: 28 denunciati scontri Milano, 13 minori

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Sono state 28 le persone denunciate per danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale a seguito degli incidenti verificatesi ieri a Milano in una manifestazione non autorizzata contro il nuovo Dpcm per contenere il coronavirus.

Tredici dei denunciati sono minorenni, tra questi alcuni hanno piccoli precedenti. Diciotto sono italiani e dieci stranieri.

Denunciata anche una ragazza anarchica mentre i restanti non sono riconducibili a gruppi conosciuti. (ANSA).