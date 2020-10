Sciopero, Atm: metro garantite fino alle 18

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Metrò garantite fino alle 18, possibili conseguenze sulle linee di superficie dalle 8.45 alle 15 e da 18 a fine servizio: così Atm sullo sciopero proclamato per domani dal sindacato CUB, che coinvolgerà anche il settore dei trasporti.

A Milano, in particolare, le metropolitane saranno in servizio tutto il giorno, mentre sono possibili conseguenze dopo le 18.

(ANSA).