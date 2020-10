Fontana: 'Provvedimenti servono ma Azzolina può impugnarli'

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - "Visti e considerati i dati relativi alla curva epidemiologica della Lombardia, correlati alla situazione del sistema del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento ai giovani che frequentano le scuole secondarie, ribadiamo essere necessarie decisioni stringenti.

Fermo restando che se il ministro reputa eccessivi e non idonei i nostri provvedimenti può impugnarli": così il governatore Attilio Fontana ha replicato alla lettera del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina critica sulla decisione della Regione di prevedere la didattica a distanza per le superiori.

Fontana scriverà al ministro una lettera di risposta formale "con i dati utili - spiegano dalla Regione - a una corretta lettura della situazione di quanto sta accadendo a livello sanitario in Lombardia".

"È giusto sottolineare - ha aggiunto Fontana - che da mesi Regione Lombardia ha posto al centro dell'attenzione del Governo quanto grandi siano le difficoltà nel settore trasporto pubblico. Istanze che erano rimaste e continuano a rimanere inascoltate". (ANSA).