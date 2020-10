Covid, dg Welfare Lombardia: non esclusa zona rossa a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - "Una zona rossa a Milano? Non la escludo": è quanto ha risposto il direttore generale dell'assessorato al Welfare della Lombardia, Marco Trivelli intervistato da RaiNews24.

Trivelli ha spiegato che "sicuramente Milano per i numeri che ha adesso, il tipo di urbanizzazione e altri fenomeni semplici da comprendere è da guardare con grandissima attenzione e quindi non è da escludere nessuna misura".

Per Trivelli, si tratta di "provvedimenti che sono sempre a metà tra le indicazioni tecniche e la scelta politica perchè hanno un impatto che va oltre la sfera sanitaria. Nei 5 mesi della riapertura, il covid direi in modo intelligente è riuscito a diffondersi contagiando qualsiasi area di Italia e, in questo momento, il pericolo di una crescita, non di un focolaio, in un'area ampia c'è tutto". (ANSA).