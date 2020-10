Covid: Aci Milano, stop ad area B C

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Stop immediato all'Area B e all'Area C. A chiederlo all'mmministrazione comunale del capoluogo lombardo è l'Aci Milano attraverso il suo presidente Geronimo La Russa.

"Le parole del direttore generale dell'Ats di Milano - sottolinea Geronimo La Russa - sono inequivocabili: a Milano e nella Città metropolitana la situazione è critica e i contagi sono in forte aumento. Partiamo dunque da ciò che di concreto può essere fatto subito: sospendiamo l' attivazione dell'Area B e dell'Area C in attesa del potenziamento del trasporto pubblico e dello smart working".

"Sarebbe un primo segnale - conclude il presidente - per cercare quantomeno di alleggerire la pressione su metropolitana, autobus, tram e treni". (ANSA).