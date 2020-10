Pugilato: Turchi torna sul ring, combatte per titolo Ibf

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Torna sul ring il peso massimo leggero fiorentino Fabio Turchi, che venerdì 23 all'Allianz Cloud di Milano affronterà il il lettone Nikolajs Grisunins per il titolo Internazionale Ibf della categoria, attualmente vacante. Sarà il match clou della manifestazione organizzata, a porte chiuse, da Opi Since 82, Matchroom Boxing Italy e da Dazn, che trasmetterà in diretta l'incontro.

Turchi attende da mesi di riprendere la sua carriera, dopo la sconfitta ai punti per decisione non unanime contro Tommy McCarthy dell'11 ottobre 2019 a Trento. In quell'occasione il pugile fiorentino aveva perso il titolo internazionale Wbc.

"Quando facevo parte della nazionale italiana, Grisunins faceva parte della squadra Milano Thunder che partecipava alle World Series - racconta Turchi - e ho avuto l'occasione di vederlo combattere, di conoscerlo personalmente e di allenarmi con lui.

Abbiamo anche fatto sparring. E' il classico pugile dell'est, molto bravo tecnicamente". "Ricordo che i suoi pugni non erano molto potenti - dice ancora -, ma si muoveva bene ed era rapido.

Insomma, è un bel pugile. E' mancino, ma questo per me non sarà un problema perché mi sono allenato con diversi pugili mancini.

So come battere Grisunins". Sul proprio stato di forma Turchi dice che "mi avevano detto che sarei dovuto tornare sul ring a luglio e quindi ero in già in forma in quel periodo. Poi ho continuato ad allenarmi con passione e costanza e ora sono al massimo".

Nella riunione di venerdì 23 Venerdì si svolgerà anche la prima fase di un torneo riservato ai pesi welters: il campione internazionale Ibf Maxim Prodan affronterà Nicola Cristofori, mentre Dario Morello se la vedrà con Andrea Scarpa. I due match saranno sulla distanza delle dieci riprese. Il montepremi del torneo è di 50mila euro. (ANSA).