Conte, momento difficile bisogna essere uniti

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Massima unità e massima disponibilità in un momento difficile per tutti i settori sociali: è l'appello del tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia del derby. "E' un momento difficile - dice rispondendo a una domanda sull'aumento dei casi di positività al Covid all'Inter e nel calcio - bisogna essere uniti e collaborativi, dobbiamo avere pazienza. Abbiamo passato un periodo difficile di cui ci siamo dimenticati in fretta. Ora sembra stia tornando e dobbiamo restare uniti piu' che mai perchè fermarsi sarebbe disastroso per il Paese. Non ci devono essere lamentele e questioni su chi sia più o meno penalizzato ma bisogna dare il meglio e restare uniti". (ANSA).