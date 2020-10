Fontana, contrasteremo ogni ipotesi di nuovo lockdown

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - "Noi contrasteremo", ogni ipotesi di un altro lockdown, "perché ho detto e ripetuto che il nostro Paese in questo momento non può permettersene un altro". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine dell'assemblea generale di Assolombarda a Linate. Un concetto che il presidente ha ripetuto con forza anche durante il suo intervento: "Il virus in questo momento si sta ripresentando, oggi avremo un incontro con il governo e quello che è certo è che io chiederò che non si parli neppure di un altro lockdown perché il nostro Paese, la nostra economia non potrebbe sopportarlo. Dovremo cercare di convivere con questo virus di chiedere ai cittadini di attenersi a quei comportamenti che sono stati prescritti, che sono sufficienti per contenere la diffusione". "Bisogna cercare di creare quelle condizioni che, come ha detto il Presidente della Repubblica, per tutelare la salute, ma per tutelare anche l'economia. Non si può fare diversamente", ha concluso. (ANSA).