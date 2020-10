Mostre: a Milano esposizione temporanea 'viva la vulva'

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Debutta a Milano la mostra collettiva di artiste internazionali 'Viva la vulva' legata ai tabù del corpo femminile, a cui è associata un'asta di beneficenza online a sostegno di Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano. La mostra, aperta dal 9 all'11 ottobre presso lo Spazio Six, è parte del palinsesto culturale cittadino 2020 'I talenti delle donne' ed è promossa dalla multinazionale svedese Essity e dal suo brand Nuvenia, che ha lanciato una campagna con lo stesso nome.

Secondo una ricerca Essity condotta a gennaio 2020 con l'Istituto Nazionale AstraRicerche, in Italia 1 persona su 5 non sa definire dove si trovi esattamente la vulva e 1 su 3 ritiene che abbia la stessa forma per tutte le donne. Il 23% degli italiani sostiene poi di non essere abbastanza informato sull'apparato genitale femminile e il 45% dichiara di non parlarne mai.

È all'interno di questo scenario che si colloca la mostra milanese, con una serie di opere che indagano il corpo della donna, la sua anatomia e la sacralità della zona intima femminile, attraverso forme di espressione diverse, dalla scultura, al ricamo all'installazione, fino al classico acquerello. (ANSA).