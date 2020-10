Presa la banda del centro a Milano

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Una banda di ladri d'appartamento, composta da stranieri specializzati in questo genere di reati in abitazioni del centro città, è stata sgominata dalla Polizia di Stato a Milano.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Milano, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di fermo del pm, Francesca Crupi, e dal Procuratore aggiunto, Laura Pedio, a carico di 7 georgiani gravemente indiziati del reato di furto in abitazioni ubicate in zone centrali di Milano, oltre a un fermo d'iniziativa a carico di un egiziano, ricettatore abituale del gruppo criminale. (ANSA).