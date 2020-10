Coronavirus: dai ghisa Milano assistenza a 10mila persone

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Durante l'emergenza Covid la Polizia locale di Milano "ha assistito oltre 10 mila persone, non solo controllando il rispetto della quarantena, ma anche offrendo il conforto e l'aiuto dei nostri agenti durante il difficile periodo dell'isolamento". Lo ha sottolineato il comandante della Polizia locale di Milano, Marco Ciacci, nel corso della cerimonia per celebrare i 160 anni di fondazione del corpo, che si è tenuta all'Arena Civica.

"Insieme alle altre Forze di Polizia abbiamo eseguito migliaia di controlli su strada con il fine di verificare il corretto rispetto delle regole di mobilità - ha aggiunto -.

Efficiente e pronta, la nostra Centrale Operativa ha gestito oltre 260 mila richieste di intervento". Il comandante ha poi illustrato i numeri delle operazioni che hanno portato avanti i diversi reparti.

La Polizia locale ha rintracciato i responsabili di oltre il 90% dei casi di omissione di soccorso ed è intervenuta su oltre 9.200 incidenti stradali. Le investigazioni a tutela dell'ambiente hanno portato in un anno a oltre 250 accertamenti per violazioni sullo smaltimento di rifiuti. Il Nucleo Antibusivismo ha recuperato oltre 950 mila articoli e ha sequestrato oltre 830 mila sacchetti di plastica non a norma. E ancora, nell'ultimo anno, sono stati oltre 54 mila i controlli del Nucleo Tutela Trasporto Pubblico, al fianco di Atm. A questi si aggiungono più di 7 mila interventi per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. I vigili di quartiere nel solo mese di luglio hanno effettuato oltre 8.500 interventi, che superano quota 77 mila considerando tutto l'ultimo anno.

